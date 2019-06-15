بشير الحداد يهنئ الأسرة الصحفية بمناسبة يوم الصحافة العراقية

2019/06/15 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد التهاني والتبريكات ، الى الأسرة الصحفية عامة بمناسبة يوم الصحافة العراقية وصدور أقدم جريدة عراقية (الزوراء) عام 1869 “.وقال الحداد في بيان بالمناسبة ” :”الصحافة العراقية لعبت دورا مهماً وبارزاً في الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية ولعقود مرت في تاريخ العراق، وساهم الصحفيون في بناء المجتمع ونشر […]

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