اللجنة الامنية في مجلس بغداد تنفي بيان خلية الاعلام الامني بشأن سقوط صاروخ في الجادرية

2019/06/15 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نفت اللجنة الامنية في مجلس بغداد السبت, بيان خلية الاعلام الامني بشأن سقوط صاروخ في الجادرية وسط العاصمة اليوم.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي "ننفي ما ذكرته خلية الاعلام الامني بشأن سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط العاصمة اليوم".

واضاف ان "الوضع الامني...

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