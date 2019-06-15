سقوط صاروخ كاتيوشا على دار مدني في منطقة الجادرية ولا توجد خسائر

2019/06/15 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت خلية الإعلام الامني اليوم الجمعة في بيان مقتضب تلقته "سكاي برس"، سقوط صاروخ كاتيوشا على دار مدني في منطقة الجادرية.

واكدت عدم تسجيل أي خسائر.

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