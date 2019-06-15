2019/06/15 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – أكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم السبت، على دعم المحافظ منصور المرعيد طالما يكون عمله للمصلحة العامة، فيما بين ان الوضع الامني في المحافظة بحاجة لحملات امنية واعادة انتشار للقطعات الامنية.وقال الجبوري في تصريح لـ/SNG/،إن “الوضع الامني في المحافظة، بحاجة الى حملات امنية لملاحقة عصابات داعش واعادة انتشار القطعات الامنية”....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يؤكد على دعم المرعيد طالما انه يعمل لـ”المصلحة العامة”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يؤكد على دعم المرعيد طالما انه يعمل لـ”المصلحة العامة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).