2019/06/15 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم السبت، على دعم المحافظ منصور المرعيد طالما يكون عمله للمصلحة العامة، فيما بين ان الوضع الامني في المحافظة بحاجة لحملات امنية واعادة انتشار للقطعات الامنية.وقال الجبوري في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “الوضع الامني في المحافظة، بحاجة الى حملات امنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن نينوى يؤكد على دعم المرعيد طالما انه يعمل لـ”المصلحة العامة” المركز الخبري الوطني.

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