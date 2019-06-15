تعرف على طريقة تحديث نظام التشغيل أندرويد يدويا

2019/06/15 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يعمل مطورو أنظمة التشغيل، على إضافة مزيدٍ من التحديثات الجديدة إلى نظام التشغيل أندرويد، لكي يتلاءم مع أحدث إصدارات الهواتف الذكية، التي عادة ما يتم نشر تلك التحديثات تلقائيًا على أجهزتنا، وتوجد طريقتان للتأكد من وجود تحديثات جديدة متاحة لهاتفك الذكي.إليك كيفية الحصول على أحدث تحديث لنظام التشغيل أندرويد وفقًا لما ذكره […]

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