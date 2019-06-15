2019/06/15 | 13:31

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الحلبوسي يوجه بإستضافة عدد من مسؤولي الوزارات غداً

السبت

15

حزيران

2019 :

01:13 pm

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عقد مجلس النواب جلسة إعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور مئة وستة

وثمانين نائباً لمناقشة وقراءة والتصويت على عدد من القوانين .مراسل آفاق أوضح أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه بأستضافة مدير

عام الطرق والجسور ووكيل وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة غداً

الأحد ، هذا ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال مناقشة وقراءة والتصويت

على عدد من مشاريع القوانين بينها رسم طابع الحملة الوطنية لبناء

المدارس ورياض الأطفال والحجر الزراعي وهيئة التصنيع الحربي وقانون

وزارة التربية وانضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري

المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية .

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