2019/06/15 | 13:31

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دعوة وزراء النفط والتجارة والنقل لإجتماع نيابي لمناقشة التهديدات البحرية المتزايدة

السبت

15

حزيران

2019 :

01:05 pm

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تماشياً مع اعلان الموانئ الخليجية عن حالة الاستعداد القصوى تحسباً

لأي طارئ بعد تعرض ناقلات النفط للتفجير في مضيق هرمز.واستعداداً لأي طارئ لمواجهة التحديات التي قد تواجهها محاور النقل

البري والبحري من والى العراق، عقدت لجنة الخدمات النيابية اجتماعاً

موسعاً حول التهديدات البحرية المتزايدة، وقررت توجيه الدعوة لاستضافة

وزراء النفط والتجارة والنقل والتخطيط وهيئة المنافذ الحدودية

للاجتماع في القاعة الدستورية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم

الاربعاء الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠١٩ لمناقشة الخطط الوطنية والخيارات

البديلة في حال غلق مضيق هرمز بوجه الملاحة الدولية، وتوقف الموانئ

العراقية.

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