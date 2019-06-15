لجنة نيابية تدعو الحكومة لاتخاذ حلول سريعة بعد تنامي ظاهرة اغتصاب النساء والاطفال

2019/06/15 | 13:40

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بغداد اليوم_ بغداد

دعت لجنة المرأة والاسرة النيابية، السبت (15 حزيران 2019)، الحكومة لاتخاذ حلول سريعة بعد تنامي ظاهرة اغتصاب النساء والاطفال.

وقالت رئيس اللجنة هيفاء الامين مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان مع عدد من اعضاء اللجنة، إن "انتشار ظاهرة الاغتصاب التي تتعرض لها النساء والاطفال سيكون مردودها خطير على المجتمع من خلال تأثيرها المباشر على وحدة المجتمع وسلامته".

واضافت الامين، أن "لجنة المرأة تدعو الى ضرورة ان تقوم السلطة التنفيذية باتخاذ الاجراءات العاجلة لمعالجة هذه الظاهرة واتخاذ الحلول الناجعة الانية والستراتيجية بعيدة المدى وتضمينها عقوبات رادعة على المتورطين فيها".

ولفتت الى أن "اللجنة ستعمل على متابعة الظاهرة ومدى الحلول المقدمة من قبل الجهات التنفيذية وجديتها وستقوم بإعداد تقرير حول تلك الملاحظات".

واعلنت شرطة كركوك، الجمعة 14 حزيران 2019، القبض على ضابط لقيامه بإغتصاب فتاة قاصر والاعتداء عليها جنسيا.

وذكرت مديرية شرطة كركوك في بيان صحفي، انها "اعتقلت ضابطا كبيرا في شرطة كركوك بعد قيامه الاسبوع الماضي بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر".

واضاف، ان "الضابط اعترف بخطف الفتاة واغتصابها في سيارة حكومية".

واوضح، انه " تم اعتقال ضابط الشرطة وفق المادة 396 من قانون العقوبات العراقي".

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر سياسي مطلع، السبت (15 حزيران 2019)، عن أسماء مرشحي الوزارات والمناصب المهمة في إقليم كردستان، فيما أشار الى أن رئيس حكومة الإقليم المكلف مسرور بارزاني سيقدمهم لبرلمان كردستان خلال أسبوعين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم خماط، السبت (15 حزيران 2019)، عن جمع تواقيع نيابية لتأييد ما طرحته المرجعية خلال خطبة الجمعة الاخيرة بشأن تشكيلة الحكومة الحالية والصراع على المناصب والمحاصصة.





وقال خماط في حديث لـ (بغ

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر برلماني، السبت، 15 حزيران، 2019، بأن البرلمان فشل في التصويت على انهاء عمل مجلس مفوضي هيأة الاتصالات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب فشل بإنهاء التصويت على عمل مجلس المفوضين في هيأة الإعلام والإتصا

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