“بالوثائق”.. ابناء المثنى يقدمون مطالبهم الى وزير الكهرباء

2019/06/15 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق قدم محافظ المثنى احمد منفي ،اليوم السبت، قائمة مطالب الى وزير الكهرباء لؤي الخطيب الذي يزور المحافظة حالياً، بالنيابة عن اهالي المثنى، وذلك لتقليل مشاكل الكهرباء في الصيف الحالي.

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