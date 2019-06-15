الحلبوسي يوجه باستضافة وكيل وزارة المالية ومسؤولين آخرين غداً الأحد

2019/06/15 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، باستضافة وكيل وزارة المالية ومسؤولين آخرين يوم غد الاحد.

وقال مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز}، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، خلال جلسة البرلمان اليوم، باستضافة مدير عام الطرق والجسور ووكيل وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة في الوزارة يوم غد".

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