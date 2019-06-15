السعودية تبدأ محاكمة أصغر سجين سياسي لديها

2019/06/15 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، اليوم السبت، بأن السلطات حددت يوم الخميس القادم موعداً لجلسة محاكمة الفتى مرتجى قريريص، المعتقل

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