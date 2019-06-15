وثيقة.. البرلمان يخاطب وزارة المالية لتخفيض فوائد سلف المتقاعدين والموظفين من (8 الى 5%)

2019/06/15 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه رئيس اللجنة المالية في مجلس النوّاب، النائب هيثم الجبوري، اليوم السبت، كتاباً الى وزير المالية بضروري تخفيض فوائد سلف المتقاعدين والموظفين من

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