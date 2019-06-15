برهم صالح:سبايكر لا تُنسى ولا تُهمل

2019/06/15 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، إلى تخليد مجزرة سبايكر ليعرف العالم الثمن الذي دفعناه في الحرب ضد التطرف، مؤكدا أن دماء الضحية لا تُنسى ولا تُهمل.وقال صالح في تغريدة على تويتر ، إنه “في الذكرى الخامسة لجريمة سبايكر، نستحضر فاجعة شعبنا لو أنها حدثت اليوم، فدماء الضحية لا تُنسى، ولا تُهمل”.وأضاف، أنه “علينا جميعاً

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