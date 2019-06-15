السعودية تحدد موعد محاكمة اصغر سجين سياسي في العالم

2019/06/15 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، السبت، بأن السلطات حددت يوم الخميس القادم موعداً لجلسة محاكمة الفتى مرتجى قريريص، المعتقل منذ عام 2014.وذكر الحساب على صفحته بموقع “تويتر” أن النيابة السعودية طالبت بإعدام الفتى؛ بسبب تهم أُرغم على التوقيع عليها، حيث إنه اعتقل وهو طفل (13 عاماً).ويعد قريريص […]

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