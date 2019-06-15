2019/06/15 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري , السبت, أن الانتقادات التي وجهتها المرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة وضعت الحكومة والبرلمان في حرج أمام الرأي العام.وقال البديري في تصريح لـ / المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “صراع الكتل والاحزاب السياسية بشأن ترشيح شخصيات لاشغال الحقائب الوزارية المتبقية من التشكيلة الحكومية قد ازعج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البديري:خطبة المرجعية وضعت الحكومة والبرلمان في حرج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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