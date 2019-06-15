الاحتلال يزيل القبة الذهبية لمسجد الصخرة من صورة للحرم القدسي

2019/06/15 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أزالت بلدية القدس قبة الصخرة من لوحة للحرم القدسي الشريف، في حفل أقامته تكريما للمطرب يهورام غؤون، بمشاركة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية موشيه ليون.وشمل ديكور منصة الحفل الذي أقيم في ميدان صفرا لوحة كبيرة مع صور من الحرم القدسي والمدينة القديمة، ولكن تم حذف القبة الذهبية عن مسجد الصخرة.ومن […]

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