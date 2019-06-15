البنتاغون: التعاون مع تركيا سيستمر رغم شرائها منظومة إس 400

2019/06/15 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدران مطلعان بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، السبت، أن العلاقة الأمريكية التركية ستستمر، حتى إذا أصرت أنقرة المضي قدما في شراء منظومة

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