2019/06/15 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الدول المشاركة في قمة “التعاون وبناء الثقة في آسيا” المنعقدة اليوم السبت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب ولتطبيق القوانين الوطنية خارج حدودها.وجاء في البيان الختامي لقمة دوشنبه: “مع الأخذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المعترف بها ومبادئ القانون الدولي، نرفض أي ضغوط سياسية واقتصادية غير شرعية على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة آسيا تعلن رفضها العقوبات الاحادية على الدول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة آسيا تعلن رفضها العقوبات الاحادية على الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).