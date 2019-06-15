2019/06/15 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلنت رئيسة لجنة المرأة النيابية هيفاء الامين، اليوم السبت، عن وجود مشروع قانون لتأسيس المجلس الوطني للمرأة العراقية، فيما بينت ان هدفه هو ايجاد تمثيل للمرأة في السلطة التنفيذية.وقالت الامين في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “يوجد لدينا مشروع قانون لتأسيس المجلس الوطني للمرأة العراقية، وهو مجلس مستقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع نيابية لتأسيس “المجلس الوطني للمرأة العراقية”..



ما هو هدفه؟ المركز الخبري الوطني.

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