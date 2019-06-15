2019/06/15 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم السبت، ضبط 6 احزمة ناسفة في الجانب الايمن من مدينة الموصل.وذكرت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة ومفارزها الهندسية، داهمت مخبئًا للأحزمة الناسفة والاعتدة في الجانب الأيمن من الموصل”.واضاف البيان، أن” العملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 6 احزمة ناسفة في الجانب الايمن للموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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