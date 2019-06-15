تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بشأن دعوى قضائية مقامة ضد تركيا

2019/06/15 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت عضو لجنة الخدمات النيابية هدى سجاد، السبت، عن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بقضية تهريب النفط كردستان من تركيا، مشيرة الى ان اللجنة ستتولى مفاتحة الحكومة بشأن مستجدات القضية المرفوعة ضد الاقليم.وقالت سجاد في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/، إنها “تقدمت بسؤال نيابي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الدعوة المقامة على تركيا والخاصة […]

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