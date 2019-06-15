الدائرة الاعلامية في مجلس النواب تهنئ الاسرة الصحفية بمناسبة عيد الصحافة العراقية

2019/06/15 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب الاسرة الصحفية بمناسبة عيد الصحافة العراقية”.وذكر بيان للدائرة ” تتقدم الدائرة الاعلامية في مجلس النواب الى الاسرة الصحفية بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الصحافة العراقية وذكرى مرور 150عاما على تاسيس جريدة ( الزوراء) ، متمنية دوام العطاء ومزيدا من التطور والنجاح.وثمنت الدائرة الاعلامية الجهود والتضحيات التي يقدمها […]

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