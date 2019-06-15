الجبوري والمالكي يبحثان اخر التطورات على الساحة العراقية والإقليمية

2019/06/15 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب السابق مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اخر التطورات السياسية والاوضاع الامنية على الساحة العراقية والاقليمية.واكد الجانبان بحسب بيان لمكتب الجبوري اهمية الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وانهاء ملف الادارة بالوكالة في جميع مؤسسات الدولة واعتماد مبدء النزاهة والكفاءة في ذلك.كما ناقش الجانبان ملف الحرائق […]

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