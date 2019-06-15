القبض على منتسب قام بجريمة قتل في ذي قار

2019/06/15 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بالقاء القبض على منتسب قام بجريمة قتل في محافظة ذي قار.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “أحد منتسبي حماية المنشآت في ذي قار قام بجريمة قتل قرب مستشفى الامام الحسين يوم الخميس ولاذ بالفرار الى جهة غير معلومة”.

وأضاف، انه “بعد ورود معلومات دقيقة قامة خلية الصقور بتشكيل فريق عمل ومتابعة الجاني، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة كربلاء بعد 48 ساعة فقط”.

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