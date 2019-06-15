واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران

2019/06/15 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ مددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، إعفاء العراق لمدة 90 يوما إضافية من العقوبات المفروضة على إيران.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول عراقي كبير قوله، “العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء”.

وأوضحت الوكالة أن الإعفاء الأمريكي للعراق هو الثالث على التوالي لإتاحة الفرصة لبغداد لاستيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين.

والإعفاء يعد أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.

الجدير بالذكر، أن العراق يعاني منذ نحو 16 عاما، مشاكل وأزمات في توفير الطاقة الكهربائية للمدن، أضيف إليها الضرر الكبير الذي نجم من التخريب المتعمد على يد “داعش” الإرهابي خلال سيطرته على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق، خلال الأعوام الماضية.

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