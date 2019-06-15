الرئيس روحاني يلتقي أمير قطر

2019/06/15 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس حسن روحاني التقى اليوم السبت، على هامش الاجتماع الخامس لقادة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في أسيا(سيكا) الذي يعقد في عاصمة طاجيكستان.

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