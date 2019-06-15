الحلبوسي يوجه باستضافة مدير الطرق والجسور ووكيل المالية ومدير الموازنة

2019/06/15 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، باستضافة مدير عام الطرق والجسور ووكيل المالية ومدير الموازنة.

وقال مصدر نيابي للنور نيوز، ان “رئيس مجلس النواب وجه باستضافة مدير عام الطرق والجسور ووكيل وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة يوم غد”.





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