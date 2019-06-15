تفجير السفن في الخليج .. لعبة غامضة قد تؤدي لحرب

2019/06/15 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يقوم بتفجير السفن في الخليج؟ تساءلت مجلة “إيكونوميست” قائلة إن لعبة غامضة وعنيفة قد تقود إلى الحرب.وبدات مقالتها بالقول إن

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