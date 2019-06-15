للمرة الثالثة… أميركا تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران

2019/06/15 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق جددت #الولايات_المتحدة_الأميركية للمرة الثالثة، تمديد إعفاء #العراق مدة 90 يوماً من العقوبات التي فرضتها على إيران، ويعني أن بغداد ستستمر باستيراد #الكهرباء والغاز الإيراني.وكالة “فرانس […]

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