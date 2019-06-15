ارتفاع ثم انخفاض في درجات الحرارة.. هذا ما توقعته الانواء الجوية للايام الأربعة المقبلة

2019/06/15 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حصول تذبذب في درجات الحرارة مابين ارتفاع وانخفاض في الأيام الاربعة المقبلة.وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الأحد، سيكون صحواً في كافة المناطق مع غيوم في الشمال، فيما ستسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 46 مْ، وفي البصرة 49 مْ".وأضا...

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