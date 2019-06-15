2019/06/15 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بان قوة من الاستخبارات العسكرية داهمت مخبأ للأحزمة والاعتدة في ايمن الموصل.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، داهمت مخبأ للأحزمة الناسفة والاعتدة في الجانب الأيمن من الموصل وضبطت بداخله ٦ أحزمة ناسفة ووقنبرة طائرة مسيرة و٥ رمانات يدوية”ز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مخبأ للاسلحة والاعتدة في ايمن الموصل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مخبأ للاسلحة والاعتدة في ايمن الموصل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مخبأ للاسلحة والاعتدة في ايمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).