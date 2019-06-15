2019/06/15 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أقدمت مجموعة من المسلحين، السبت، على إعدام تسعة مدنيين وسط الصومال.‏ وقال أحد وجهاء مدينة جالكعيو محمد يوسف، إن “مسلحين يشتبه بأنهم من رجال الأمن اعتقلوا ‏تسعة أشخاص في المدينة الواقعة وسط الصومال واقتادوهم إلى خارجها”.‏ وأضاف يوسف، أن “المسلحين قاموا بإعدام المدنيين بشكل جماعي ما أثار غضب الأهالي”.‏

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلحون يعدمون تسعة مدنيين في مدينة جالكعيو وسط الصومال وكالة خطوة برس.

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