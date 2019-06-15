الإمارات: بصمات إيران واضحة في اعتداء ناقلات النفط قبالة الفجيرة الشهر الماضي

2019/06/15 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن بلاده لم تقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة محددة باعتداء الناقلات قبالة الفجيرة.

وقال بن زايد في تصريح، إن بصمات إيران واضحة في اعتداء ناقلات النفط الأربع قبالة ساحل الفجيرة في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، داعيا المجتمع الدولي الى التعاون من أجل حماية الملاحة وتأمين وصول الطاقة.

وبين وزير الخارجية الإماراتي، أن الجميع يريد لتدفقات النفط أن تكون آمنة عبر الممرات لاستقرار الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران.

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