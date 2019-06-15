2019/06/15 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد مدير عام صحة ذي قار جاسم الخالدي, اليوم السبت, بمحاسبة الأطباء الخفر المتغيبين ، مشدداً على ضرورة التواجد المتواصل للأطباء الاخصائيين في المستشفيات.ونقلت المصادر , أنه ” وجهت إدارة مستشفى الحسين التعليمي، أكبر مستشفيات الناصرية، بمتابعة جداول الأطباء الاختصاص الخفر فضلاً عن متابعة مدى إلتزام الأطباء قيد الطلب “.وبين , أن ” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الأولى ..



إلزام الأخصائيين بالمبيت ليلاً في مستشفيات ذي قار النعيم نيوز.

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