2019/06/15 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيئة الجمارك، السبت، عن ضبط 16 سيارة “دون الموديل المسموح باستيراده” في ‏مركز جمرك أم قصر الشمالي.‏ وذكرت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مركز جمرك أم قصر الشمالي في ‏محافظة البصرة يوم أمس الجمعة إيراداً يومياً تجاوز المليار دينار في سلسلة من الإنجازات التي ‏يحققها هذا المنفذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط 16 سيارة “دون الموديل” في أم قصر وكالة خطوة برس.

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