2019/06/15 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، السبت، 15 حزيران، 2019، تفاهمات جرت بين الائتلاف الذي يت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تفاهمات بين "النصر والحكمة ودولة القانون" لاعلان جبهة معارضة نيابية.. هذا توقيت الاعلان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تفاهمات بين "النصر والحكمة ودولة القانون" لاعلان جبهة معارضة نيابية.. هذا توقيت الاعلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).