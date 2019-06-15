2019/06/15 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JTPPxg-gA64

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بين نهرين - تقديم حسن مجيد - يوم 14-06-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بين نهرين - تقديم حسن مجيد - يوم 14-06-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).