الهجرة تعلن عودة 162 نازحاً إلى مناطقهم في الأنبار

2019/06/15 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، عن عودة 162 نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية، إلى مناطق سكناهم الأصلية

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