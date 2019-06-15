2019/06/15 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز - بغداد

قررت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة المشاريع في محافظة ديالى، يترأسها النائب عن المحافظة برهان المعموري.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تشكيل لجنة في البرلمان خاصة لمتابعة المشاريع ديالى الخدمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تشكيل لجنة في البرلمان خاصة لمتابعة المشاريع ديالى الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).