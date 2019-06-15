2019/06/15 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم السبت، ان” ايدي الايرانيين ممدودة لاي دولة اسوية ترغب بالعمل معنا.وقال روحاني في كلمة له خلال انطلاق قمة “التعاون وبناء الثقة في آسيا”، ان” إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وايدينا ممدودة لأي دولة آسيوية ترغب في العمل معنا”، مبينا انه” مستعدين لتوقيع اتفاقيات ثنائية أو جماعية لضمان الأمن والاستقرار في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني:ايدينا ممدودة لأي دولة آسيوية ترغب في العمل معنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني:ايدينا ممدودة لأي دولة آسيوية ترغب في العمل معنا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني:ايدينا ممدودة لأي دولة آسيوية ترغب في العمل معنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).