الزوبعي يكشف عن سبب شجاره مع الخربيط

2019/06/15 | 14:50

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سومر نيوز: ارجع النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار طلال الزوبعي، سبب المشاجرة التي حصلت مع النائب عن تحالف المحور عبد الله...

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