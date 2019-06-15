2019/06/15 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزوبعي يكشف عن سبب شجاره مع الخربيط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: ارجع النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار طلال الزوبعي، سبب المشاجرة التي حصلت مع النائب عن تحالف المحور عبد الله...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزوبعي يكشف عن سبب شجاره مع الخربيط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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