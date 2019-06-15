توتي يرحل عن روما

2019/06/15 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إيطالية عن عقد أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي مؤتمرا صحفيا بعد غد الاثنين، من أجل الإعلان رسميا، عن رحيله من منصبه في إدارة نادي العاصمة الإيطالية.

وكان فرانشيسكو توتي قد حصل على منصب إداري في نادي روما، بعد اعتزاله كرة القدم في صيف عام 2017، بعقد حتى عام 2021، ولكنه قرر الرحيل قبل نهاية عقده الحالي مع النادي.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن توتي يستعد لإعلان رحيله عن منصبه في نادي روما، خلال المؤتمر الصحفي في ملعب "أولمبيكو"، الذي سوف يعقده بعد غد الاثنين، بعد ابتعاده عن عمل الإدارة، منذ رحيل المدرب الرياضي مونشي في شهر مارس الماضي.

ويعد رحيل توتي عن منصبه في إدارة روما، ضربة جديدة لعشاق فريق الذئاب، خاصة بعد قرار إدارة النادي بعدم تجديد عقد قائد الفريق دانييلي دى روسي، الذي انتهى مشواره مع الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

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