2019/06/15 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن ارقام هواتفها للتبليغ عن النشاطات الارهابية وحالات الخطف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن ارقام هواتفها للتبليغ عن حالات الخطف والاعمال الارهابية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن ارقام هواتفها للتبليغ عن حالات الخطف والاعمال الارهابية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).