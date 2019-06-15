لجنة برلمانية: الهدر المالي بعقد الشركة العربية للبترول بلغ ٤٦٠ مليار دينار

2019/06/15 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، السبت، أن الهدر المالي بعقد الشركة العربية للبترول بلغ ٤٦٠ مليار دينار.

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