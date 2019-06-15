فشل برلماني في التصويت على إنهاء عمل مجلس المفوضين بهيئة الإعلام

2019/06/15 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس النواب، السبت، بالتصويت على إنهاء عمل مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والإتصالات.

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