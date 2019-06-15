2019/06/15 | 14:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي القراءة الاولى لـ 3 مشاريع قوانين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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