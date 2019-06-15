ائتلاف النصر: هدفنا ليس المناصب وسنتجه للمعارضة الايجابية

2019/06/15 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، اليوم السبت، ان ائتلافه لن يسعى للمناصب وانه خاض الانتخابات لبناء البلد، فيما بين انه سيتجه للمعارضة الايجابية في الايام المقبلة.وقال الدفاعي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “مشروعنا مشروع وطني، ودخلنا الانخابات في 18 محافظة”، موضحا “كياننا السياسي فيه تنوع […]

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