2019/06/15 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد خطيب جمعة الناصرية في مصلى أنصار الإمام المهدي (عج) ، الحكومتين المحلية والمركزية بسبب عدم إكمال ممر طريق السريع الدولي .حيث قال خطيب الجمعة الشيخ حسن الإبراهيمي ” إن طريق ممر السريع الدولي أزهق أرواح الأبرياء كان آخرها عائلة الدكتور أزهر العمري وآخرون من خيرة أبناء المجتمع”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب جمعة الناصرية ينتقد الحكومتين المحلية والمركزية لعدم إكمال الطريق الدولي النعيم نيوز.

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