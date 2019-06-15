2019/06/15 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس اعلن الدفاع المدني، اليوم السبت، انه منذ ليلة امس وفرقه تعمل على ابعاد نيران حرائق مخلفات حقول الحنطة عن معمل كبريت المشراق.وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “منذُ ليلة امس والى ساعات الصباح الباكر، استنفرت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى فرقها بعد ان نشبت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني: نيران حرائق حقول الحنطة في الموصل لم تصل الى معمل كبريت المشراق وكالة خطوة برس.

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